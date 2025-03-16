Конте о 0:0 с «Венецией»: «Наполи» сыграл в сложных условиях, поле не было как следует полито, мяч плохо катился. Инициатива была у нас, мы заслужили победу»

Антонио Конте высказался о ничьей с «Венецией» (0:0).

«С футбольной точки зрения не думаю, что они доставили нам много проблем. Инициатива была только у одной команды, у «Наполи», против «Венеции», которая в хорошей форме и всегда создает сложности соперникам.

Сегодня мы сделали то, что должны были, но когда создаешь столько моментов, неизбежно нужно забивать. Мы допустили ошибки, которые позволили им создать моменты, и больше всего меня разозлило в концовке то, что мы позволили провести контратаку два в шесть. Такого никогда, ни при каких обстоятельствах не должно происходить, потому что это значит, что наши головы были не там, где нужно. Если бы мы пропустили этот гол в конце, итог был бы совсем другим по сравнению с ничьей на этом этапе сезона.

Мы сыграли в сложных условиях, на поле, которое не было как следует полито, из-за чего мяч плохо катился. Впервые в этом сезоне я такое вижу. Даже спросил у Эузебио (Ди Франческо – тренер «Венеции»), было ли это их решением не поливать газон. Он ответил, что нет, но мяч двигался очень медленно.

Как я уже сказал, я доволен игрой, но когда создаешь столько моментов, нужно забивать и быть более решительными. Меня действительно разозлило то, что произошло в добавленное время, потому что я этого не принимаю, не потерплю и объяснил это парням в раздевалке. Команда, которая хочет побеждать, должна быть сконцентрирована от первой до последней секунды матча.

Я был очень критичен, когда это было необходимо, например, после матча с «Комо», но сегодня мы заслужили победу, хотя и ничья тоже справедливый результат. Что меня по-настоящему бесит – это то, что команда должна оставаться единым целым до самого конца, а не выглядеть как группа людей, которые случайно оказались на поле», – сказал главный тренер «Наполи » в интервью DAZN.