Сеск об отмене гола «Комо» в матче с «Миланом»: «Это не офсайд. Судьи останавливают игру когда хотят. Разве нет полуавтоматической системы определения вне игры?»
Франсеск Фабрегас недоволен судейством в матче «Комо» с «Миланом» (1:2) в Серии А.
На 49-й минуте при счете 1:0 хавбек «Комо» Люка Да Кунья сделал дубль, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры после вмешательства ВАР.
«Это не офсайд. Они [судьи] останавливают игру когда хотят.
Разве нет полуавтоматической системы определения офсайда? Мы уже видели другие случаи, когда ошибались с офсайдами, сегодня – очередной эпизод. Я вспоминаю матчи «Дженоа», «Венеции», 11-метровые на последней секунде. Много эпизодов», – сказал тренер «Комо».
Игру «Милан» – «Комо» обслуживал арбитр Маттео Маркетти.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Tuttomercatoweb
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