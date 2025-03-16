Сеск об отмене гола «Комо» в матче с «Миланом»: «Это не офсайд. Судьи останавливают игру когда хотят. Разве нет полуавтоматической системы определения вне игры?»

Франсеск Фабрегас недоволен судейством в матче «Комо» с «Миланом» (1:2) в Серии А.

На 49-й минуте при счете 1:0 хавбек «Комо» Люка Да Кунья сделал дубль, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры после вмешательства ВАР.

«Это не офсайд. Они [судьи] останавливают игру когда хотят.

Разве нет полуавтоматической системы определения офсайда? Мы уже видели другие случаи, когда ошибались с офсайдами, сегодня – очередной эпизод. Я вспоминаю матчи «Дженоа», «Венеции», 11-метровые на последней секунде. Много эпизодов», – сказал тренер «Комо ».

Игру «Милан » – «Комо» обслуживал арбитр Маттео Маркетти.