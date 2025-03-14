Агент Доннаруммы: «Продление контракта с «ПСЖ» – наш приоритет»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы заявил о желании продлить контракт с «ПСЖ».

«Приоритетом для нас является продление контракта с «ПСЖ », – сказал Энцо Райола в интервью L’Équipé.

Нынешний контракт действует до 2026 года. Статистику Доннаруммы можно изучить здесь .