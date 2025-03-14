Генич посетил концерт «Руки Вверх!» на «ВТБ Арене»: «Сегодня тут. С крошкой моей ☺️😝»

Константин Генич посетил концерт группы «Руки Вверх!».

Комментатор «Матч ТВ » опубликовал фотографии с мероприятия, которое проходило на домашнем стадионе «Динамо ».

Билеты на концерт на «ВТБ Арене » в Москве стоили от 2000 рублей.

«Сегодня тут. С крошкой моей ☺️😝», – написал Генич , посетивший концерт Сергея Жукова с женой Ириной и старшей дочерью Анной.

Фото: t.me/kgenich