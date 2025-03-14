Генич посетил концерт «Руки Вверх!» на «ВТБ Арене»: «Сегодня тут. С крошкой моей ☺️😝»
Константин Генич посетил концерт группы «Руки Вверх!».
Комментатор «Матч ТВ» опубликовал фотографии с мероприятия, которое проходило на домашнем стадионе «Динамо».
Билеты на концерт на «ВТБ Арене» в Москве стоили от 2000 рублей.
«Сегодня тут. С крошкой моей ☺️😝», – написал Генич, посетивший концерт Сергея Жукова с женой Ириной и старшей дочерью Анной.
Фото: t.me/kgenich
Опубликовано: Sports
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