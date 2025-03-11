Бахрейн о матче с Россией: «Желание сыграть есть, но в 2025-м вряд ли. Когда будет утвержден график на следующий год, тогда можно планировать»

В Бахрейне оценили возможность товарищеского матча с Россией.

«Мы ранее общались с РФС по поводу возможного товарищеского матча наших сборных, у нас было от них предложение, но на данный момент, насколько мне известно, общение не ведется. Желание сыграть этот матч есть, но в этом году мы вряд ли сыграем – наш график заполнен играми отбора к чемпионату мира.

Возможен ли матч в следующем году? График матчей на следующий год пока не составлен. Как он будет утвержден, только тогда можно планировать товарищеские игры», – сказал пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар.