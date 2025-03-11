Ассоциация футбола Гренады о матче с Россией: «Ожидается, что он привлечет значительное внимание не только своим историческим значением. Событие подчеркивает наши амбиции»

Футбольная ассоциация Гренады назвала матч против России историческим.

Товарищеская игра между сборными двух стран пройдет 19 марта на «ВТБ Арене» в Москве.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА

«Сборная Гренады намерена войти в историю знаменательным матчем против России 19 марта 2025 года. Это событие ознаменует собой первый случай, когда сборная Гренады будет выступать в России, что подчеркивает амбиции Футбольной ассоциации Гренады.

Ожидается, что этот матч привлечет значительное внимание не только своим историческим значением, но и тем, что он даст игрокам Гренады возможность проверить свои силы против соперника высшего уровня.

Эта встреча является частью более широкой стратегии GFA, направленной на повышение конкурентоспособности и предоставление игрокам возможности продемонстрировать свои таланты за пределами региона.

Этот исторический матч, как ожидается, внесет значительный вклад в развитие команды, послужит отправной точкой для будущих международных встреч. Гренадская команда намерена использовать это для роста и повышения квалификации, закладывая основу для более амбициозных целей в будущем», – говорится в сообщении ассоциации в соцсети.

Гренада – соперник России в марте. 174-я в рейтинге ФИФА: ниже был только Бруней