Ассоциация футбола Гренады о матче с Россией: «Ожидается, что он привлечет значительное внимание не только своим историческим значением. Событие подчеркивает наши амбиции»
Товарищеская игра между сборными двух стран пройдет 19 марта на «ВТБ Арене» в Москве.
Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА
«Сборная Гренады намерена войти в историю знаменательным матчем против России 19 марта 2025 года. Это событие ознаменует собой первый случай, когда сборная Гренады будет выступать в России, что подчеркивает амбиции Футбольной ассоциации Гренады.
Ожидается, что этот матч привлечет значительное внимание не только своим историческим значением, но и тем, что он даст игрокам Гренады возможность проверить свои силы против соперника высшего уровня.
Эта встреча является частью более широкой стратегии GFA, направленной на повышение конкурентоспособности и предоставление игрокам возможности продемонстрировать свои таланты за пределами региона.
Этот исторический матч, как ожидается, внесет значительный вклад в развитие команды, послужит отправной точкой для будущих международных встреч. Гренадская команда намерена использовать это для роста и повышения квалификации, закладывая основу для более амбициозных целей в будущем», – говорится в сообщении ассоциации в соцсети.
Гренада – соперник России в марте. 174-я в рейтинге ФИФА: ниже был только Бруней
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