«Ливерпуль» и adidas заключили долгосрочный контракт. Бренд станет техническим спонсором клуба со следующего сезона

«Ливерпуль» заключил контракт с adidas.

Клуб объявил, что заключил долгосрочное соглашение с брендом спортивной одежды. С сезона-2025/26 adidas будет поставлять «Ливерпулю» игровую и тренировочную форму для мужских, женских и молодежных команд, а также одежду для сотрудников клубного фонда.

Ранее сообщалось , что сделка будет приносить «Ливерпулю» около 60 миллионов фунтов в год.

Бренд adidas уже сотрудничал с «Ливерпулем » с 1985 по 1996 год и с 2006-го по 2012-й. На данный момент партнером клуба является компания Nike, контракт с которой истекает в конце сезона.