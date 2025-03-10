«Ливерпуль» и adidas заключили долгосрочный контракт. Бренд станет техническим спонсором клуба со следующего сезона
«Ливерпуль» заключил контракт с adidas.
Клуб объявил, что заключил долгосрочное соглашение с брендом спортивной одежды. С сезона-2025/26 adidas будет поставлять «Ливерпулю» игровую и тренировочную форму для мужских, женских и молодежных команд, а также одежду для сотрудников клубного фонда.
Ранее сообщалось, что сделка будет приносить «Ливерпулю» около 60 миллионов фунтов в год.
Бренд adidas уже сотрудничал с «Ливерпулем» с 1985 по 1996 год и с 2006-го по 2012-й. На данный момент партнером клуба является компания Nike, контракт с которой истекает в конце сезона.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ливерпуля»
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