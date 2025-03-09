12 очков – лучший результат 20-го тура РПЛ. Столько набрали Гладышев, Бальбуэна, Виллиан, Черников и Агкацев
5 игроков набрали по 12 очков в туре фэнтези РПЛ.
Они показали лучший результат тура в турнире на Спортсе.
Ярослав Гладышев, пз, «Динамо» (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 2,12% игроков.
Фабиан Бальбуэна, зщ, «Динамо» (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). В 4,07% команд.
Виллиан Роша, зщ, ЦСКА (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). Его выбрали 5,52% игроков.
Александр Черников, пз, «Краснодар» (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 1,05% игроков.
Станислав Агкацев, вр, «Краснодар» (+2 за игру, +4 за сухой матч, +5 за отбитый пенальти, +1 за сэйвы). В 21,65% команд.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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