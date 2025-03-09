12 очков – лучший результат 20-го тура РПЛ. Столько набрали Гладышев, Бальбуэна, Виллиан, Черников и Агкацев

5 игроков набрали по 12 очков в туре фэнтези РПЛ.

Они показали лучший результат тура в турнире на Спортсе .

Ярослав Гладышев , пз, «Динамо » (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 2,12% игроков.

Фабиан Бальбуэна , зщ, «Динамо» (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). В 4,07% команд.

Виллиан Роша , зщ, ЦСКА (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). Его выбрали 5,52% игроков.

Александр Черников , пз, «Краснодар » (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 1,05% игроков.

Станислав Агкацев , вр, «Краснодар» (+2 за игру, +4 за сухой матч, +5 за отбитый пенальти, +1 за сэйвы). В 21,65% команд.

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