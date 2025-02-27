В отношении «Реала» начато разбирательство из-за критики судейства в Ла Лиге. Клубу грозит денежный штраф

В отношении «Реала» начато разбирательство из-за жалоб на судейство.

После матча с «Эспаньолом» (0:1) 3 февраля «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

11 февраля Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет RFEF из-за письма мадридцев, в котором «Реал» пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию на судейство. 25 февраля RFEF приняла жалобу Ла Лиги на «Реал» и открыла дело.

Как передает Marca, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) после получение жалобы от Ла Лиги начал дисциплинарное разбирательство в отношении «Реала ».

Комитет назначил инструктора, ответственного за проведение соответствующих процедур для установления и проверки фактов.

Сообщается, что после вынесения решения «Реал» сможет обжаловать его в течение 10 рабочих дней. Максимальной мерой наказания будет денежный штраф.

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