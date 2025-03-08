«Ман Сити» проиграл 9 матчей в сезоне АПЛ. Это повторение худшего результата при Гвардиоле
«Манчестер Сити» проиграл 9-й матч в сезоне АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы уступила «Ноттингем Форест» со счетом 0:1 в 28-м туре АПЛ.
Ранее в Премьер-лиге «горожане» проиграли «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2), «Тоттенхэму» (0:4), «Ливерпулю» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Астон Вилле» (1:2), «Арсеналу» (1:5) и «Ливерпулю» (0:2).
Это повторение худшего результата «Сити» под руководством Гвардиолы: в сезоне АПЛ-2019/20 команда тоже потерпела 9 поражений.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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