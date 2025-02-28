Гурцкая о трансферах «Зенита»: «Критика обоснована – пошли за четырьмя иностранцами и ни одного не купили, четыре провала. Оценить ситуацию – большое искусство переговорщика»
Тимур Гурцкая раскритиковал трансферную кампанию «Зенита».
Этой зимой клуб из Санкт-Петербурга купил нападающего Луиса Энрике у «Ботафого», вернул из аренды в «Црвене Звезде» Ванью Дркушича, арендовал Огнена Мимовича у «Фенербахче» и приобрел Сашу Зделара у ЦСКА.
«Критика трансферной кампании «Зенита» обоснована. Клуб пошел за четырьмя футболистами и ни одного из них не купил. Это много.
Оценить ситуацию – это большое искусство переговорщика. Четыре иностранных футболиста – и четыре провала», – заявил футбольный агент Тимур Гурцкая.
Тимур Гурцкая: «Спартак» провалил трансферное окно, Кахигао плохо сработал. Гарсия еще в минус пойдет – купили на лавку за 20 млн евро. Солари и так бы пришел»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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