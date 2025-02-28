Тимур Гурцкая раскритиковал трансферную кампанию «Зенита».

Этой зимой клуб из Санкт-Петербурга купил нападающего Луиса Энрике у «Ботафого», вернул из аренды в «Црвене Звезде» Ванью Дркушича , арендовал Огнена Мимовича у «Фенербахче» и приобрел Сашу Зделара у ЦСКА.

«Критика трансферной кампании «Зенита » обоснована. Клуб пошел за четырьмя футболистами и ни одного из них не купил. Это много.

Оценить ситуацию – это большое искусство переговорщика. Четыре иностранных футболиста – и четыре провала», – заявил футбольный агент Тимур Гурцкая .

Тимур Гурцкая: «Спартак» провалил трансферное окно, Кахигао плохо сработал. Гарсия еще в минус пойдет – купили на лавку за 20 млн евро. Солари и так бы пришел»