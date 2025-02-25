RFEF приняла жалобу Ла Лиги на «Реал» и открыла дело. Денежный штраф – единственное возможное наказание, процесс займет 2-3 недели

Федерация футбола Испании приняла жалобу Ла Лиги на «Реал».

11 февраля Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет RFEF из-за письма мадридцев, в котором «Реал» пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию на судейство.

В испанской футбольной федерации приняли жалобу, из-за чего было открыто дело, по которому судья должен собрать информацию у соответствующих сторон.

Отмечается, что этот процесс займет две-три недели, после чего судья определит наказание или оставит дело без изменений.

Также сообщается, что денежный штраф – это единственное возможное наказание.