RFEF приняла жалобу Ла Лиги на «Реал» и открыла дело. Денежный штраф – единственное возможное наказание, процесс займет 2-3 недели
Федерация футбола Испании приняла жалобу Ла Лиги на «Реал».
11 февраля Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет RFEF из-за письма мадридцев, в котором «Реал» пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию на судейство.
В испанской футбольной федерации приняли жалобу, из-за чего было открыто дело, по которому судья должен собрать информацию у соответствующих сторон.
Отмечается, что этот процесс займет две-три недели, после чего судья определит наказание или оставит дело без изменений.
Также сообщается, что денежный штраф – это единственное возможное наказание.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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