Дембеле забил 17-й гол в 12 матчах за «ПСЖ» в 2025 году, сегодня – «Бриошену» из 4-го дивизиона в Кубке Франции
Усман Дембеле забил 17-й гол в 12-м матче в 2025 году.
27-летний вингер сборной Франции вышел на замену в середине второго тайма матча 1/4 финала Кубка Франции против «Бриошена» и забил седьмой гол своей команды (7:0).
На счету Дембелое 17 голов (1 – с пенальти) в 12 матчах этого года.
Подробная статистика выступлений Усмана доступна здесь.
Кубок Франции. «ПСЖ» громит «Бриошен», Сафонов играет на ноль, у Рамуша хет-трик. Смотрите матч на Спортсе’‘, Лукомский комментирует
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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