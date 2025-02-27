Дембеле забил 17-й гол в 12 матчах за «ПСЖ» в 2025 году, сегодня – «Бриошену» из 4-го дивизиона в Кубке Франции

Усман Дембеле забил 17-й гол в 12-м матче в 2025 году.

27-летний вингер сборной Франции вышел на замену в середине второго тайма матча 1/4 финала Кубка Франции против «Бриошена » и забил седьмой гол своей команды (7:0).

На счету Дембелое 17 голов (1 – с пенальти) в 12 матчах этого года.

Подробная статистика выступлений Усмана доступна здесь .

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