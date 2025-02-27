Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил «Бриошен» (7:0), Сафонов сыграл на ноль, у Рамуша хет-трик. Спортс’‘ показал матч, Лукомский комментировал

«ПСЖ» обыграл в гостях «Бриошен» из 4-й лиги в 1/4 финала Кубка Франции.

Спортс’’ провел прямую трансляцию совместно с телеканалом «Старт», игру комментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский. Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия вышли в стартовом составе, россиянин провел 6-й сухой матч за «ПСЖ». Франция. Кубок 26 февраля 20:10 1/4 финала Роазон Парк Бриошен Матч завершен 0 - 7 - XG - ПСЖ Коэффициенты Матч окончен 85’ Дембеле

Захарян Руилье 77’ 77’ Гонсалу Рамуш Мбайе Гомис-Майяр Нтуми 71’ 66’ Жоау Невеш Заир-Эмери 66’ Меюлю

Диаките Диакаби 64’ Беген Бенхаим 64’ Жанно Конан 63’ 62’ Кварацхелия Дембеле 62’ Люка Эрнандес Барколя 62’ Хакими Кимпембе 58’ Гонсалу Рамуш

55’ Дуэ

49’ Гонсалу Рамуш

2 тайм Перерыв 36’ Гонсалу Рамуш

16’ Жоау Невеш

Бриошен: Л`Остис, Диаките (Диакаби, 64), Ле Марер, Буден, Кербра, Ангуа, Захарян (Руилье, 77), Беген (Бенхаим, 64), Йобе, Жанно (Конан, 63), Гомис-Майяр (Нтуми, 71), Ле Норман, Руилье, Бутсингхам, Бенхаим, Диакаби, Ажау, Нтуми, Конан, Бальсан 1 тайм ПСЖ: Сафонов, Люка Эрнандес (Барколя, 62), Пачо, Бералдо, Хакими (Кимпембе, 62), Меюлю, Фабиан Руис, Жоау Невеш (Заир-Эмери, 66), Кварацхелия (Дембеле, 62), Гонсалу Рамуш (Мбайе, 77), Дуэ, Муке, Тенас, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя, Мбайе «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира. Статистика Кубка Франции