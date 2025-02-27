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Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил «Бриошен» (7:0), Сафонов сыграл на ноль, у Рамуша хет-трик. Спортс’‘ показал матч, Лукомский комментировал

«ПСЖ» обыграл в гостях «Бриошен» из 4-й лиги в 1/4 финала Кубка Франции.

Спортс’’ провел прямую трансляцию совместно с телеканалом «Старт», игру комментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия вышли в стартовом составе, россиянин провел 6-й сухой матч за «ПСЖ».

Франция. Кубок 26 февраля 20:10
1/4 финала
Роазон Парк
Бриошен
Матч завершен
0 - 7
-XG-
ПСЖ
Коэффициенты
Матч окончен
85’
  Дембеле
Захарян   Руилье
77’
77’
Гонсалу Рамуш   Мбайе
Гомис-Майяр   Нтуми
71’
66’
Жоау Невеш   Заир-Эмери
66’
  Меюлю
Диаките   Диакаби
64’
Беген   Бенхаим
64’
Жанно   Конан
63’
62’
Кварацхелия   Дембеле
62’
Люка Эрнандес   Барколя
62’
Хакими   Кимпембе
58’
  Гонсалу Рамуш
55’
  Дуэ
49’
  Гонсалу Рамуш
2тайм
Перерыв
36’
  Гонсалу Рамуш
16’
  Жоау Невеш
Бриошен:
Л`Остис, Диаките (Диакаби, 64), Ле Марер, Буден, Кербра, Ангуа, Захарян (Руилье, 77), Беген (Бенхаим, 64), Йобе, Жанно (Конан, 63), Гомис-Майяр (Нтуми, 71), Ле Норман, Руилье, Бутсингхам, Бенхаим, Диакаби, Ажау, Нтуми, Конан, Бальсан
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес (Барколя, 62), Пачо, Бералдо, Хакими (Кимпембе, 62), Меюлю, Фабиан Руис, Жоау Невеш (Заир-Эмери, 66), Кварацхелия (Дембеле, 62), Гонсалу Рамуш (Мбайе, 77), Дуэ, Муке, Тенас, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя, Мбайе

«ПСЖ» вышел в полуфинал турнира.

Статистика Кубка Франции

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoКубок Франции
logoБриошен
д4 Франция
онлайны
logoлига 1 Франция
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