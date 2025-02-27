Матч окончен
Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил «Бриошен» (7:0), Сафонов сыграл на ноль, у Рамуша хет-трик. Спортс’‘ показал матч, Лукомский комментировал
«ПСЖ» обыграл в гостях «Бриошен» из 4-й лиги в 1/4 финала Кубка Франции.
Спортс’’ провел прямую трансляцию совместно с телеканалом «Старт», игру комментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.
Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия вышли в стартовом составе, россиянин провел 6-й сухой матч за «ПСЖ».
Франция. Кубок 26 февраля 20:10
1/4 финалаРоазон Парк
«ПСЖ» вышел в полуфинал турнира.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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