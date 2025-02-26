Каррагер о том, что Кейн может выиграть 1-й трофей: «Я буду очень рад за него, это заткнет идиотов. Но чемпионство с «Баварией» не является невероятным достижением. ЛЧ – другое дело»

Джейми Каррагер высказался о шансах Харри Кейна на первый трофей.

Бывший защитник «Ливерпуля» прокомментировал тот факт, что в этом сезоне нападающий «Баварии» может выиграть первый в карьере командный трофей.

«Я буду очень рад за него. Это заткнет всех идиотов, которые продолжают говорить, что он никогда не выигрывал трофеев. Он был одним из лучших нападающих Европы на протяжении почти 10 лет.

Но я должен сказать, что чемпионский титул с «Баварией» на самом деле не является выдающимся, невероятным достижением. Если они выиграют Лигу чемпионов, это другое дело.

Харри не повезло играть в Англии за «Тоттенхэм », клуб, который печально известен тем, что не выигрывает титулы. Но это не его вина», – сказал Каррагер в интервью Bild.