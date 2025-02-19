Кейн о травме: «Не уверен, что сыграю в воскресенье с «Айнтрахтом»
Харри Кейн не уверен, что примет участие в ближайшем матче Бундеслиги.
Нападающий «Баварии» получил повреждение икроножной мышцы в ответной стыковой игре с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Вечером проведем обследование, а там видно будет. Не уверен, что смогу сыграть в воскресенье с «Айнтрахтом», – сказал Кейн.
По словам спортивного директора мюнхенского клуба Макса Эберля, у форварда также проблема с голеностопом, и он не мог совершать рывки должным образом.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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