Кейн о травме: «Не уверен, что сыграю в воскресенье с «Айнтрахтом»

Харри Кейн не уверен, что примет участие в ближайшем матче Бундеслиги.

Нападающий «Баварии» получил повреждение икроножной мышцы в ответной стыковой игре с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Вечером проведем обследование, а там видно будет. Не уверен, что смогу сыграть в воскресенье с «Айнтрахтом », – сказал Кейн .

По словам спортивного директора мюнхенского клуба Макса Эберля , у форварда также проблема с голеностопом, и он не мог совершать рывки должным образом.