«Ман Сити» хочет купить хавбека и правого защитника летом. Клубу интересны Камбьязо и Ливраменто
«Манчестер Сити» присматривает кандидатов на летние трансферы.
Как сообщает The Telegraph, «горожане» нацелены на покупку правого защитника и полузащитника, а именно «восьмерки», этим летом.
Отмечается, что Пеп Гвардиола, вероятно, будет тренировать самый большой по численности состав за время работы в Англии.
В качестве защитника клуб присматривается к Валентино Ливраменто из «Ньюкасла». Кроме того, по-прежнему рассматривается Андреа Камбьязо из «Ювентуса».
Со статистикой Ливраменто можно ознакомиться здесь. Статистика Камбьязо доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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