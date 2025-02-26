«Ман Сити» хочет купить хавбека и правого защитника летом. Клубу интересны Камбьязо и Ливраменто

«Манчестер Сити» присматривает кандидатов на летние трансферы.

Как сообщает The Telegraph, «горожане» нацелены на покупку правого защитника и полузащитника, а именно «восьмерки», этим летом.

Отмечается, что Пеп Гвардиола , вероятно, будет тренировать самый большой по численности состав за время работы в Англии.

В качестве защитника клуб присматривается к Валентино Ливраменто из «Ньюкасла ». Кроме того, по-прежнему рассматривается Андреа Камбьязо из «Ювентуса ».

Со статистикой Ливраменто можно ознакомиться здесь . Статистика Камбьязо доступна по ссылке .