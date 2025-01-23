«Ман Сити» предложит 65 млн евро за Камбьязо. «Ювентус» хочет 80 млн (La Gazzetta dello Sport)
«Манчестер Сити» готовит предложение по Андреа Камбьязо.
Ранее стало известно, что английский клуб заинтересован в подписании защитника «Ювентуса».
По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы еще не получали официального предложения о трансфере, но «горожане» сделают его сегодня или завтра.
Ожидается, что «Сити» предложит 65 миллионов евро за 24-летнего игрока. «Бьянконери» ответят, что оценивают его в 80 млн евро.
В 20 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо, играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
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