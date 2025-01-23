«Ман Сити» предложит 65 млн евро за Камбьязо. «Ювентус» хочет 80 млн (La Gazzetta dello Sport)

«Манчестер Сити» готовит предложение по Андреа Камбьязо.

Ранее стало известно, что английский клуб заинтересован в подписании защитника «Ювентуса ».

По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы еще не получали официального предложения о трансфере, но «горожане» сделают его сегодня или завтра.

Ожидается, что «Сити » предложит 65 миллионов евро за 24-летнего игрока. «Бьянконери» ответят, что оценивают его в 80 млн евро.

В 20 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо , играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .