Ребенок укусил судью за гениталии перед матчем региональной лиги в Германии. Арбитр почувствовал себя плохо, игру отменили
Ребенок укусил судью за гениталии перед матчем в Германии.
Инцидент произошел незадолго до матча Крайслиги С (11-й немецкий дивизион) между «Такси Дуйсбургом II» и «Рот-Вайсс Мюльхайм III».
Позже судья написал в протоколе матча, что во время паспортного контроля рядом с игроками «Такси Дуйсбурга» бегал маленький ребенок.
«Он подходил ко мне все ближе и ближе и вдруг совершенно неожиданно укусил меня за левое яичко», – говорится в отчете.
После инцидента арбитр почувствовал себя плохо и не был в состоянии обслуживать матч. Встреча была перенесена на другой день.
На матче «Айнтрахта» болельщик упал с трибуны – 2 человека получили травмы, их отправили в больницу. Еще двое пострадали незначительно
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Rheinische Post
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