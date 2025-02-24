Энрике об РПЛ: «Не слышал о других клубах из России, кроме «Зенита». О нем говорят по всем миру»
Луис Энрике признался, что раньше не слышал о российских клубах, кроме «Зенита».
– Что ты знал о «Зените» и о российском футболе до трансфера?
– Я знал, что это большой европейский клуб, который шесть лет подряд становился чемпионом России, имеет европейские трофеи. О «Зените» и его болельщиках говорят по всему миру. Каждый, с кем я говорил, заверил меня, что клуб всегда поддерживает своих игроков, помогает адаптироваться, поэтому я был сильно заинтересован в переходе сюда.
– Кроме «Зенита», о каких российских клубах ты знал?
– Честно говоря, о других клубах из России я раньше не слышал. Зато о «Зените» в Бразилии слышал часто, ведь тут много бразильских игроков. Это еще одна причина, по которой я выбрал «Зенит», – сказал полузащитник сине-бело-голубых.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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