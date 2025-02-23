«Челси» после ошибки Йоргенсена пропустил на 89-й от «Виллы». Вратарь пропустил мяч под мышкой после удара Асенсио

Ошибка вратаря «Челси» привела ко второму голу «Астон Виллы» в матче АПЛ.

В 26-м туре лондонцы уступили на выезде со счетом 1:2.

На 89-й минуте Марко Асенсио пробил низом по центру ворот «Челси », получив пас от Маркуса Рэшфорда после розыгрыша углового. Филип Йоргенсен не смог отразить удар в падении, пропустив мяч под мышкой.

Следует отметить, что скандинавский голкипер начал попадать в состав после ряда ошибок в исполнении Роберта Санчеса.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

Новая ошибка вратаря – и «Челси» опять проиграл. Кошмар