«Челси» после ошибки Йоргенсена пропустил на 89-й от «Виллы». Вратарь пропустил мяч под мышкой после удара Асенсио
Ошибка вратаря «Челси» привела ко второму голу «Астон Виллы» в матче АПЛ.
В 26-м туре лондонцы уступили на выезде со счетом 1:2.
На 89-й минуте Марко Асенсио пробил низом по центру ворот «Челси», получив пас от Маркуса Рэшфорда после розыгрыша углового. Филип Йоргенсен не смог отразить удар в падении, пропустив мяч под мышкой.
Следует отметить, что скандинавский голкипер начал попадать в состав после ряда ошибок в исполнении Роберта Санчеса.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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