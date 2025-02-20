Тони об 1:3 «Ювентуса» в ЛЧ: «Команда была морально мертва, я не увидел необходимой злости. Теперь придется зализывать раны. ПСВ доминировал и заслужил выход в следующий раунд»
Туринцы уступили ПСВ (1:3, первый матч – 2:1) по сумме двух стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов и покинули турнир.
«Я увидел команду, которая была морально мертва, если бы не штанга Влаховича, который мог бы все перевернуть.
Обычно «Ювентус» не допускает ошибок в важных играх, но они ошиблись в своем подходе, я не увидел гнева и даже необходимой злости.
ПСВ доминировал физически и был вдвое лучше в спортивном плане. По моему мнению, не хватало некоторых игроков, чтобы вести остальных. Одним из лучших на поле был Ди Грегорио, ПСВ полностью заслужил выход в следующий раунд.
Таким образом, путешествие «бьянконери» в Лиге чемпионов завершилось. Теперь нам придется зализывать раны, забыть тот вечер и начать все заново, чтобы попытаться достичь минимальной цели в чемпионате», – заявил экс-игрок «Ювентуса».
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