Тони об 1:3 «Ювентуса» в ЛЧ: «Команда была морально мертва, я не увидел необходимой злости. Теперь придется зализывать раны. ПСВ доминировал и заслужил выход в следующий раунд»

Лука Тони раскритиковал вчерашний настрой «Ювентуса».

Туринцы уступили ПСВ (1:3, первый матч – 2:1) по сумме двух стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов и покинули турнир.

«Я увидел команду, которая была морально мертва, если бы не штанга Влаховича , который мог бы все перевернуть.

Обычно «Ювентус» не допускает ошибок в важных играх, но они ошиблись в своем подходе, я не увидел гнева и даже необходимой злости.

ПСВ доминировал физически и был вдвое лучше в спортивном плане. По моему мнению, не хватало некоторых игроков, чтобы вести остальных. Одним из лучших на поле был Ди Грегорио, ПСВ полностью заслужил выход в следующий раунд.

Таким образом, путешествие «бьянконери» в Лиге чемпионов завершилось. Теперь нам придется зализывать раны, забыть тот вечер и начать все заново, чтобы попытаться достичь минимальной цели в чемпионате», – заявил экс-игрок «Ювентуса ».