Назначение и увольнение Эшуорта, проработавшего в «МЮ» 5 месяцев, обошлось клубу в 4,1 млн фунтов без учета зарплаты

Назначение и увольнение спортивного директора дорого стоило «Манчестер Юнайтед».

Назначение и увольнение Дэна Эшуорта, проработавшего 5 месяцев, обошлось «МЮ» в 4,1 млн фунтов.

Эта сумма включает компенсацию, выплаченную «Ньюкаслу», и выплату спортивному директору, когда он ушел в начале декабря. Зарплата не включена в эту сумму.