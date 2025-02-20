Назначение и увольнение Эшуорта, проработавшего в «МЮ» 5 месяцев, обошлось клубу в 4,1 млн фунтов без учета зарплаты
Назначение и увольнение спортивного директора дорого стоило «Манчестер Юнайтед».
Назначение и увольнение Дэна Эшуорта, проработавшего 5 месяцев, обошлось «МЮ» в 4,1 млн фунтов.
Эта сумма включает компенсацию, выплаченную «Ньюкаслу», и выплату спортивному директору, когда он ушел в начале декабря. Зарплата не включена в эту сумму.
Опубликовано: Sports
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости