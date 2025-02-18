Куртуа о Моуринью: «Я разозлил Жозе, сделав несколько сэйвов против «Челси» в полуфинале ЛЧ – он не пожал мне руку после игры. У нас были особенные отношения»
Куртуа выступал за «Атлетико» на правах аренды из «Челси» с 2011 по 2014 год. Команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2013/14 – тогда лондонскую команду возглавлял Моуринью.
«Мои отношения с Жозе были особенными. Когда мы выиграли кубок (Суперкубок Европы – Спортс’’) у его команды, он подозвал меня и сказал, чтобы я скорее возвращался в «Челси». Я ответил: «Я хочу играть в каждом матче, а если я вернусь к тебе, это будет сложно. Так что я предпочту остаться».
В полуфинале Лиги чемпионов мы играли против «Челси». Конечно, он не хотел, чтобы мне разрешили сыграть. Думаю, он был не очень доволен, потому что в ответном матче я сделал несколько хороших сэйвов. Я помню, что он не пожал мне руку после игры. Я его немного разозлил» – сказал голкипер «Реала» в подкасте Рио Фердинанда.
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