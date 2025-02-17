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Новичок «Вальядолида» Никичер написал «да здравствует Франко» после матча с «Севильей» – болельщик сказал ему, что в клубе принято так реагировать на поражения

Футболист «Вальядолида» по ошибке поддержал клич про Франсиско Франко.

После поражения от «Севильи» в 24-м туре Ла Лиги (0:4) полузащитник Тамаш Никичер, присоединившийся к «Вальядолиду» в зимнее трансферное окно, решил извиниться перед болельщиками в соцсетях. 

«Не так я мечтал провести дебютный матч на домашнем стадионе на глазах у наших болельщиков. Я просто хочу извиниться и пообещать, что мы продолжим работать», – написал 25-летний футболист. 

Его пост прокомментировал один из пользователей соцсети: «Тамаш, мы в «Вальядолиде», когда проигрываем, говорим «да здравствует Франко», чтобы продолжать бороться».

«Да здравствует Франко 💜», – ответил венгерский игрок. Сейчас его аккаунт удален

Франсиско Франко – испанский диктатор, глава Испанского государства в 1939-1975 годах.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoВальядолид
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Тамаш Никичер
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