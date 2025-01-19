Владимир Гранат: «Юсупов – один из самых недооцененных футболистов в РПЛ. Он слишком скромный, поэтому не раскрыл потенциал до конца»

Владимир Гранат высоко отозвался об Артуре Юсупове.

Бывший полузащитник «Динамо», «Ростова», «Зенита» и других российских команд сегодня объявил о завершении карьеры.

«Юсупов – один из самых недооцененных футболистов в РПЛ. Когда я его впервые увидел на тренировке, уже был виден большой потенциал. В силу своего характера Артур не раскрыл до конца этот потенциал, потому что он слишком скромный.

В каких-то моментах скромность ему мешала. Что касается человеческих качеств, я могу сказать только положительное, как и про футбольные», — сказал бывший защитник московского «Спартака».