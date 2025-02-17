  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юсупов об уходе из «Химок»: «Перед матчем с «Ахматом» сказал Артиге: если на меня не рассчитываете, не полечу. По факту мне не дали ни шанса»
0

Юсупов об уходе из «Химок»: «Перед матчем с «Ахматом» сказал Артиге: если на меня не рассчитываете, не полечу. По факту мне не дали ни шанса»

Артур Юсупов рассказал о своем уходе из «Химок» в сентябре 2024 года.

— В «Урал» ты поехал после «Химок», с которыми расторг контракт спустя три месяца после подписания. Что это вообще было?

— Да я сам не понял. Не хочу жаловаться и говорить плохо про клуб, но по факту мне там не дали ни шанса. В Кубке выпускали второй состав — и даже в нем меня не было. Хотя я вроде не со двора пришел. Футболисты в команде, сотрудники административного штаба — никто не понимал, что происходит: «Почему ты не играешь? Как это возможно?»

Я решил не лезть с разборками. Посчитал: ну не хотят — не надо. Зато сразу понял: причины тут не футбольные. Если бы я не оправдал ожидания, на поле выглядел плохо — вопросов бы не возникло. Сам бы признал: не получилось. Но меня выпустили на 30 минут против «Оренбурга». И на этом все.

— Писали, что ты ушел из-за конфликта с Артигой.

— Конфликта не было. Допускаю, что существовала какая-то личная неприязнь ко мне. Но мы не ругались. Единственное, когда меня даже на Кубок не включали в заявку, а у нас был вылет в Грозный на матч с «Ахматом», я сказал: «Если на меня не рассчитываете, я не полечу». Думаю, на этом все было кончено, – сказал бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита», месяц назад объявивший о завершении игровой карьеры.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртур Юсупов
logoФранк Артига
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юсупов ведет переговоры с 2Drots. Вчера экс-игрок «Динамо» объявил о завершении карьеры
820 января, 08:52
Владимир Гранат: «Юсупов – один из самых недооцененных футболистов в РПЛ. Он слишком скромный, поэтому не раскрыл потенциал до конца»
519 января, 11:25
Экс-хавбек «Зенита» и «Динамо» Юсупов объявил о завершении карьеры
4319 января, 08:58
Рекомендуем
Главные новости
У Неймара первые результативные действия за «Сантос» после возвращения – гол с пенальти и ассист в 4-м матче
854 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано»
543сегодня, 05:07
Фиаско «МЮ», Петросян выиграла в финале Гран-при России, победы «Ювентуса» и «Ливерпуля», рекорд Йоханнеса Бо, «Реал» хочет аннулировать красную Джуда, «Салават» в плей-офф и другие новости
3сегодня, 04:10
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Сочи» и «Факелом», «Краснодар» против «Астаны»
сегодня, 04:02
Бразилия выиграла Кубок Южной Америки U20 в 13-й раз. У Педро 2+6 в 9 матчах
13сегодня, 02:59
Невилл считает, что из игроков «МЮ» лишь Бруну попал бы в основу «Тоттенхэма»: «Вот до чего дошли манкунианцы. Вот что случается с футболистами, когда они попадают на «Олд Траффорд»
13сегодня, 01:37
«Фламенго» подтвердил срыв трансфера Лоррана в ЦСКА: «Переговоры прекращены после того, как игрок не смог договориться со своими представителями»
15сегодня, 01:17
Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался. Полузащитник приехал в аэропорт, но армейцы не прислали контракт, и «Фламенго» не разрешил игроку вылет в Турцию (Вене Казагранде)
45вчера, 22:55
«###### мавр» кричали фанаты «Эспаньола» форварду «Атлетика» Саннади. Сообщалось, что игру прерывали из-за расизма в адрес Иньяки Уильямса
38вчера, 22:29
Антони признан лучшим в каждом из трех матчей за «Бетис» в Ла Лиге. Арендованный у «МЮ» бразилец набрал 1+1 с «Сосьедадом» сегодня
80вчера, 22:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
514 минут назад
Семин о матче с Нигерией: «Один из главных для России за время отстранения. Привезут основной состав – сможем понять сильные и слабые стороны сборной»
326 минут назад
Чемпионат Италии. «Дженоа» примет «Венецию»
135сегодня, 05:00
Гатти после 1:0 с «Интером»: «Мы – «Ювентус» и не можем быть довольны 4-м местом. Мы должны ставить максимальные задачи во всех турнирах»
сегодня, 04:54
«Солари не латераль, есть проблемы с отработкой в обороне. Пабло играл в «Ривере» либо центрфорварда, либо хавбека». Комментатор Okko Дурново об аргентинце в «Спартаке»
2сегодня, 04:34
Лапочкин против саудовских судей в РПЛ: «Мы не знаем их уровень. Они не знают установок Мажича. Возможны казусы»
5сегодня, 04:18
Мхитарян о 0:1 с «Юве»: «Если «Интеру» не удалось выиграть один матч, это не значит, что мы перестали быть фаворитами»
4сегодня, 03:52
Колосков о Замбии: «Точно сильнее Брунея и Вьетнама, но игру с таким соперником лучше проводить в регионах»
1сегодня, 03:32
«Сафонов вышел в старте «ПСЖ», потому что «Тулуза» не очень сильный соперник. Париж был уверен, что не проиграет». Кавазашвили о вратаре
6сегодня, 03:16
«При Карпине «Динамо» бы серьезно конкурировало за призовую тройку. Доверие к Личке исчерпалось». Наумов о бело-голубых
14сегодня, 02:23
Рекомендуем