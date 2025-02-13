«Спартак» Кострома потратил 330 тысяч евро на зимние сборы в Турции: «Это еще экономично, дешевле невозможно организовать. Порядка 100 евро на человека в день»
В костромском «Спартаке» рассказали, во сколько обошлись зимние сборы команды.
– «Спартак» начал тренировки в Турции еще в декабре, верно?
– В декабре были сборы без мяча: велосипед, бег, жим. Сейчас же ребята все больше работают с мячом.
– Во сколько обходятся зимние сборы?
– Три месяца – декабрь, январь и февраль – обошлись в 330 тысяч евро.
– Серьезные деньги.
– Это еще экономично. Думаю, дешевле невозможно организовать. Если посчитать, что в команде 40 человек, 80 дней сборов, с билетами на самолет, то получится порядка 100 евро на человека в день.
– Вряд ли команда живет в спартанских условиях?
– У нас нормальные стандартные спортивные условия. Питание, поля, спортивный зал – все есть, велосипеды свои. Спарринги тоже есть. Всех все устраивает, – сказал учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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