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  • «Спартак» Кострома потратил 330 тысяч евро на зимние сборы в Турции: «Это еще экономично, дешевле невозможно организовать. Порядка 100 евро на человека в день»
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«Спартак» Кострома потратил 330 тысяч евро на зимние сборы в Турции: «Это еще экономично, дешевле невозможно организовать. Порядка 100 евро на человека в день»

В костромском «Спартаке» рассказали, во сколько обошлись зимние сборы команды.

«Спартак» начал тренировки в Турции еще в декабре, верно?

– В декабре были сборы без мяча: велосипед, бег, жим. Сейчас же ребята все больше работают с мячом.

Во сколько обходятся зимние сборы?

– Три месяца – декабрь, январь и февраль – обошлись в 330 тысяч евро.

Серьезные деньги.

– Это еще экономично. Думаю, дешевле невозможно организовать. Если посчитать, что в команде 40 человек, 80 дней сборов, с билетами на самолет, то получится порядка 100 евро на человека в день.

Вряд ли команда живет в спартанских условиях?

– У нас нормальные стандартные спортивные условия. Питание, поля, спортивный зал – все есть, велосипеды свои. Спарринги тоже есть. Всех все устраивает, – сказал учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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