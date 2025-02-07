Альба о Месси: «Для соперников играть против Лео – это тоже привилегия. Не каждый день удается выйти на поле с лучшим в истории»
Жорди Альба считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Мне посчастливилось знать Лео долгое время, мы прекрасно понимаем друг друга. На поле мы знаем, что сделает другой, просто обменявшись взглядами. Я очень рад, что мы снова играем вместе.
Другие команды делают все возможное, чтобы остановить Лео. В конце концов, сделать это очень сложно. Они проявляют большое уважение к нему, ко всем нам. Для них это тоже привилегия – играть против Лео. Не каждый день удается выйти на поле с лучшим игроком в истории», – сказал защитник «Интер Майами».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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