Альба о Месси: «Для соперников играть против Лео – это тоже привилегия. Не каждый день удается выйти на поле с лучшим в истории»

Жорди Альба считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Мне посчастливилось знать Лео долгое время, мы прекрасно понимаем друг друга. На поле мы знаем, что сделает другой, просто обменявшись взглядами. Я очень рад, что мы снова играем вместе.

Другие команды делают все возможное, чтобы остановить Лео. В конце концов, сделать это очень сложно. Они проявляют большое уважение к нему, ко всем нам. Для них это тоже привилегия – играть против Лео. Не каждый день удается выйти на поле с лучшим игроком в истории», – сказал защитник «Интер Майами ».