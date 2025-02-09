Вера выучил фразу «Девушка, вы очень красивая» на русском: «Использую ее только после 10 вечера, если поеду куда-то гулять. Самые красивые девушки – в Аргентине»

Лукас Вера ответил на вопрос, в какой стране самые красивые девушки.

27-летний аргентинец рассказал, что у него есть три любимые фразы в русском языке: «Здравствуйте», «Как дела?» и «Девушка, вы очень красивая».

– Часто ли использую последнюю фразу? Только после 10 часов вечера, если поеду куда-то гулять. (Смеется.)

– Почему именно эта фраза – ваша любимая?

– Меня научили этой фразе, когда я играл в «Оренбурге ». Там смешные ребята. Они даже рассказывали мне, как ругаться матом. Но я нечасто использую фразу про красивую девушку.

– Самые красивые девушки в России или в Аргентине?

– В Аргентине! – сказал полузащитник «Химок».