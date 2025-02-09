Вера выучил фразу «Девушка, вы очень красивая» на русском: «Использую ее только после 10 вечера, если поеду куда-то гулять. Самые красивые девушки – в Аргентине»
Лукас Вера ответил на вопрос, в какой стране самые красивые девушки.
27-летний аргентинец рассказал, что у него есть три любимые фразы в русском языке: «Здравствуйте», «Как дела?» и «Девушка, вы очень красивая».
– Часто ли использую последнюю фразу? Только после 10 часов вечера, если поеду куда-то гулять. (Смеется.)
– Почему именно эта фраза – ваша любимая?
– Меня научили этой фразе, когда я играл в «Оренбурге». Там смешные ребята. Они даже рассказывали мне, как ругаться матом. Но я нечасто использую фразу про красивую девушку.
– Самые красивые девушки в России или в Аргентине?
– В Аргентине! – сказал полузащитник «Химок».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем