Николич о трансферах ЦСКА: «До сих пор никого, к сожалению. Здорово, если будет усиление, но не надо ожидать чуда. Больше всего жду нападающего»

Марко Николич ожидает усиления ЦСКА до конца трансферного окна.

«Думаю, да, ждать новичков можно. Но, к сожалению, до сих пор никого нет. А уже заканчивается второй сбор. Будет здорово, если у нас будут усиления, но не надо ожидать чуда.

Каждому футболисту нужно время на адаптацию, будь то игрок из Южной Америки, Африки и так далее. Уверен, что ЦСКА усилится до конца трансферного окна. Всем нужно набраться терпения.

Больше всего жду новичков на позицию нападающего – это уже не секрет и обсуждалось 100 раз. Но Глебов тоже будет получать игровое время, это точно. Он будет продолжать прогрессировать, конкуренция всегда нужна. Пусть будет четыре-пять игроков, пусть борются друг с другом.

Тогда у тренера будет больше возможностей, тогда это пойдет на пользу команде», – сказал главный тренер ЦСКА.