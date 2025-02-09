Николич о трансферах ЦСКА: «До сих пор никого, к сожалению. Здорово, если будет усиление, но не надо ожидать чуда. Больше всего жду нападающего»
Марко Николич ожидает усиления ЦСКА до конца трансферного окна.
«Думаю, да, ждать новичков можно. Но, к сожалению, до сих пор никого нет. А уже заканчивается второй сбор. Будет здорово, если у нас будут усиления, но не надо ожидать чуда.
Каждому футболисту нужно время на адаптацию, будь то игрок из Южной Америки, Африки и так далее. Уверен, что ЦСКА усилится до конца трансферного окна. Всем нужно набраться терпения.
Больше всего жду новичков на позицию нападающего – это уже не секрет и обсуждалось 100 раз. Но Глебов тоже будет получать игровое время, это точно. Он будет продолжать прогрессировать, конкуренция всегда нужна. Пусть будет четыре-пять игроков, пусть борются друг с другом.
Тогда у тренера будет больше возможностей, тогда это пойдет на пользу команде», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем