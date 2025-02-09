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  • «Селихов не сказал еще последнего слова в РПЛ. Травмы помешали полностью реализоваться – мог стать таким же важным вратарем, как Акинфеев». Экс-тренер голкиперов «Спартака» об Александре
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«Селихов не сказал еще последнего слова в РПЛ. Травмы помешали полностью реализоваться – мог стать таким же важным вратарем, как Акинфеев». Экс-тренер голкиперов «Спартака» об Александре

Экс-тренер вратарей «Спартака» высказался о будущем Александра Селихова.

Красно-белые и 30-летний голкипер расторгли контракт 22 января.

«Травмы помешали Саше полностью себя реализовать как вратаря. Первую игру за «Спартак» он сыграл в мае 2017 года против «Амкара», а сотый матч сыграл только в октябре 2024 года. За практически восемь с лишним лет 100 матчей – это не так много, он очень много матчей пропустил из-за травм.

Селихов не сказал еще своего последнего слова, по крайней мере в нашей Премьер-лиге. Это очень сильный вратарь, и я искренне желаю, чтобы этот период без команды у него не затянулся и он нашел себе клуб.

По своему потенциалу Саша мог стать таким же важным вратарем для российского футбола, как и Акинфеев, но здесь ключевое слово «мог». Значит, что-то помешало, что-то пошло не так, те же травмы могли сказаться. У нас много талантливых вратарей, но не каждый может стать таким же важным для российского футбола, как Акинфеев, потому что он такой один.

Сильнейшие стороны Селихова – вратарская техника и антиципация, то есть предвосхищение момента. Также и принятие решений в различных ситуациях на поле — как при защите ворот, так и при начале атаки», – сказал Василий Кузнецов, работающий ныне в «Челябинске».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoАлександр Селихов
Василий Кузнецов
logoтравмы
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logoСпартак
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
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