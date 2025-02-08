ПАОК дважды забил ОФИ к 8-й минуте. У команды 2+ гола в матче чемпионата впервые с декабря
ПАОК быстро повел в матче против ОФИ (3:0, перерыв).
Команды встречаются в 22-м туре Суперлиги Греции, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире, комментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
ПАОК отличился дважды уже к 8-й минуте: на 2-й отметился нападающий Алли Саматта, на 8-й – вингер Димитрис Пелкас.
К исходу получаса игры Штефан Шваб довел счет до разгромного, реализовав пенальти.
ПАОК забил три гола в матче Суперлиги Греции впервые с 22 декабря: тогда команда Чалова и Оздоева крупно обыграла «Атромитос» (3:0).
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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