ПАОК дважды забил ОФИ к 8-й минуте. У команды 2+ гола в матче чемпионата впервые с декабря

ПАОК быстро повел в матче против ОФИ (3:0, перерыв).

Команды встречаются в 22-м туре Суперлиги Греции, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире , комментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

ПАОК отличился дважды уже к 8-й минуте: на 2-й отметился нападающий Алли Саматта, на 8-й – вингер Димитрис Пелкас.

К исходу получаса игры Штефан Шваб довел счет до разгромного, реализовав пенальти.

ПАОК забил три гола в матче Суперлиги Греции впервые с 22 декабря: тогда команда Чалова и Оздоева крупно обыграла «Атромитос» (3:0).