«Сочи» подписал марокканского защитника Абердена из «Хетафе»
«Сочи» подписал центрального защитника из «Хетафе».
22-летний Набиль Аберден пополнил состав сочинского клуба. Марокканский игрок будет выступать в «Сочи» под 24-м номером.
За «Хетафе» футболист играл с 2023 года.
В текущем сезоне Аберден провел 7 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Его статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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