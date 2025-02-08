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«Сочи» подписал марокканского защитника Абердена из «Хетафе»

«Сочи» подписал центрального защитника из «Хетафе».

22-летний Набиль Аберден пополнил состав сочинского клуба. Марокканский игрок будет выступать в «Сочи» под 24-м номером.

За «Хетафе» футболист играл с 2023 года.

В текущем сезоне Аберден провел 7 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Его статистика доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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