«Сочи» подписал марокканского защитника Абердена из «Хетафе»

«Сочи» подписал центрального защитника из «Хетафе».

22-летний Набиль Аберден пополнил состав сочинского клуба. Марокканский игрок будет выступать в «Сочи» под 24-м номером.

За «Хетафе » футболист играл с 2023 года.

В текущем сезоне Аберден провел 7 матчей в Ла Лиге , не отметившись результативными действиями. Его статистика доступна по ссылке .