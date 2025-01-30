Ловчев считает, что «Зенит» станет чемпионом: «Спартак» играет в полную силу своих футболистов и все равно идет третьим. Петербуржцы могут прибавить очень сильно»

Евгений Ловчев рассказал, кого считает фаворитом Мир РПЛ.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров, набрав 39 очков и опережая «Зенит» благодаря победе в очной встрече. «Спартак» идет третьим с 37 баллами.

– Верите, что нынешний «Спартак» может претендовать на чемпионство?

– Нет. Все равно думаю, что «Зенит» станет чемпионом. У «Зенита » хватает возможностей купить сильных игроков, у него налажена связь с Латинской Америкой. Там работающая структура.

Охарактеризую «Спартак» очень просто. Он играет сейчас в [полную] силу своих футболистов и все равно находится на третьем месте. «Зенит» не играет в силу своих футболистов и делит первое место с «Краснодаром ». Если «Зенит» начнет играть в силу своих футболистов, то прибавит очень сильно.

Более того, если у петербуржцев что‑то не так, они всегда могут кого‑то заменить. Бразилец приехал, полгода побыл здесь, уехал – и приехал другой. Это хорошая клубная работа. Хотя я из того времени, что состав сперва надо набрать, а потом хорошо наиграть – и только тогда результат будет, – сказал бывший футболист «Спартака ».