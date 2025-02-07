Нуну Мендеш продлевает контракт с «ПСЖ» на 5 лет. Защитник станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
Нуну Мендеш подписал новый контракт с «ПСЖ».
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
22-летний левый защитник продлил соглашение с французским клубом на пять лет.
Отмечается, что за счет повышения зарплаты Нуну Мендеш войдет в число самых высокооплачиваемых игроков «ПСЖ».
В нынешнем сезоне португалец провел 13 матчей в Лиге 1 и сделал одну результативную передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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