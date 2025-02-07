Нуну Мендеш продлевает контракт с «ПСЖ» на 5 лет. Защитник станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

Нуну Мендеш подписал новый контракт с «ПСЖ».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

22-летний левый защитник продлил соглашение с французским клубом на пять лет.

Отмечается, что за счет повышения зарплаты Нуну Мендеш войдет в число самых высокооплачиваемых игроков «ПСЖ ».

В нынешнем сезоне португалец провел 13 матчей в Лиге 1 и сделал одну результативную передачу.