Канисарес об ЛЧ: «Сити» играет в Кубке против более слабой команды в выходные, «Реалу» придется выложиться по полной против «Атлетико». Это очень сильно играет против них»

Сантьяго Канисарес отметил значение дерби Мадрида перед матчами «Реала» в ЛЧ.

11 февраля команда под руководством Карло Анчелотти сыграет с «Манчестер Сити » в первом стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА. 8 февраля «Мадрид» примет «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги .

«Сити» играет в эти выходные в Кубке против более слабой команды («Лейтон Ориент» из 3-го дивизиона – Спортс’‘). В то время как «Реалу» придется выложиться по полной в субботу против «Атлетико Мадрид », чтобы сохранить лидерство в Ла Лиге или даже увеличить его. Эмоциональное напряжение, которое несет этот матч, в сочетании с имеющимся физическим истощением… К тому же это четыре дня, то есть они играют в субботу и среду. Это очень сильно играет против «Реала», очень сильно против.

Будь у них более или менее комфортный матч в субботу, была бы возможность сделать ротацию, как-то поберечь игроков, некоторые из которых не восстановились на 100%, дать им отдохнуть. «Реал Мадрид» не сможет сделать этого. К тому же, в воскресенье утром, на восстановительной тренировке, у Анчелотти наверняка будут несколько игроков, испытывающих дискомфорт. Я не говорю – травмированных, но испытывающих дискомфорт», – отметил бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании .

Канисарес об ЛЧ: «Сити» далек от своего пика, но это гранд, способный провести выдающийся матч. Для «Реала» это противостояние – большой риск»