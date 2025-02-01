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Мостовой о ЧМ-2026: «Уже понятно, что Россию не допустят. Трамп не поможет, при чем здесь американский президент? Не нужно быть наивными»

Александр Мостовой уверен, что сборную России не допустят к ЧМ-2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. 

«Уже понятно, что Россию не допустят до чемпионата мира по футболу 2026 года в США. А как российская сборная попадет на мировое первенство?

Дональд Трамп не поможет, при чем здесь американский президент? Не нужно быть наивными. Да и не стоит забывать о том, что есть еще отборочный турнир», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Политика
logoЧМ-2026
logoДональд Трамп
logoАлександр Мостовой
logoСборная России по футболу
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