Мостовой о ЧМ-2026: «Уже понятно, что Россию не допустят. Трамп не поможет, при чем здесь американский президент? Не нужно быть наивными»

Александр Мостовой уверен, что сборную России не допустят к ЧМ-2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Уже понятно, что Россию не допустят до чемпионата мира по футболу 2026 года в США. А как российская сборная попадет на мировое первенство?

Дональд Трамп не поможет, при чем здесь американский президент? Не нужно быть наивными. Да и не стоит забывать о том, что есть еще отборочный турнир», – сказал бывший полузащитник сборной России.