«Сафонов играл, результат был, а его снова посадили ради Доннаруммы. Джанлуиджи ничем не лучше». Кузнецов о «ПСЖ»
– Тот факт, что в лиге чемпионов продолжают выступления Александр Головин и Матвей Сафонов, добавляет к ней интереса?
– Если будут играть, буду за ними следить. Потому что Сафонов играл, результат был, а его снова посадили ради Доннаруммы. А Доннарумма ничем не лучше.
– В принципе, Матвей правильно сделал, что уехал в «ПСЖ»?
– Конечно. Плюсов очень много. И зарплата у него поднялась. И посмотрит, что такое топ-клуб, как он организован с профессиональной точки зрения. Поработает под руководством известного тренера [Луиса Энрике].
Одно то, что «ПСЖ» участвует в Лиге чемпионов, для Матвея неоценимый опыт. Этот клуб считается лидером не только во Франции, но и в Европе.
– Поглядываете, значит, за «ПСЖ»?
– Конечно. Хотя болею за «Ливерпуль», «Барселону», «Байер». Эти команды показывают атакующий футбол. Особенно радует «Барса», где на первый план вышли молодые ребята, воспитанники клуба, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.
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