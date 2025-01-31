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«Сафонов играл, результат был, а его снова посадили ради Доннаруммы. Джанлуиджи ничем не лучше». Кузнецов о «ПСЖ»

Дмитрий Кузнецов высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Тот факт, что в лиге чемпионов продолжают выступления Александр Головин и Матвей Сафонов, добавляет к ней интереса?

– Если будут играть, буду за ними следить. Потому что Сафонов играл, результат был, а его снова посадили ради Доннаруммы. А Доннарумма ничем не лучше.

–  В принципе, Матвей правильно сделал, что уехал в «ПСЖ»?

– Конечно. Плюсов очень много. И зарплата у него поднялась. И посмотрит, что такое топ-клуб, как он организован с профессиональной точки зрения. Поработает под руководством известного тренера [Луиса Энрике].

Одно то, что «ПСЖ» участвует в Лиге чемпионов, для Матвея неоценимый опыт. Этот клуб считается лидером не только во Франции, но и в Европе.

– Поглядываете, значит, за «ПСЖ»?

– Конечно. Хотя болею за «Ливерпуль», «Барселону», «Байер». Эти команды показывают атакующий футбол. Особенно радует «Барса», где на первый план вышли молодые ребята, воспитанники клуба, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
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