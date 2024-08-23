Эль-Гази пожертвует 500 тысяч евро, полученных от «Майнца», детям в Газе: «Надеюсь, клуб утешится тем, что через меня внес вклад в попытку сделать их жизнь более сносной»

Теги Майнц бундеслига Германия Анвар Эль-Гази деньги Благотворительность Футбол

Анвар Эль-Гази пожертвует деньги, полученные от «Майнца», в пользу детей Газы.

После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября 2023 года, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. «Майнц» отстранил футболиста от тренировок и игр.

В ноябре прошлого года немецкий клуб расторг контракт с нидерландским полузащитником. Футболист обратился в суд Майнца по трудовым спорам и выиграл дело. Команду обязали выплатить игроку 1,7 млн евро.

«Получив сегодня значительную сумму от «Майнца», хотел бы прояснить, что в основе моего судебного разбирательства были не деньги.

Я хотел бы воспользоваться моментом и поблагодарить «Майнц» за две вещи.

Во-первых, за существенную финансовую компенсацию, 500 тысяч евро из которой пойдут на финансирование проектов для детей в Газе.

Я надеюсь, что «Майнц», несмотря на свои неоднократные неудачные попытки избежать положенного платежа, утешится осознанием того, что через меня он внес свой вклад в попытку сделать жизнь детей Газы немного более сносной.

Во-вторых, пытаясь заставить меня замолчать, он делает мой голос в защиту угнетенных и безголосых в Газе еще громче», – написал футболист в соцсетях.

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52 комментария
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переиграл и уничтожил
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+85
Большой поступок, учитывая, что Эль-Гази далеко не топовый футболист на космической зарплате.
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Это уже действительно геноцид!
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Финансирование проектов для детей в Газе через Хамас проходит
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Анвар мужик!
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-8
+13
Ответ ТвояМамка
Большой поступок, учитывая, что Эль-Гази далеко не топовый футболист на космической зарплате.
Вот-вот, а то некоторые пишут а чё не все? Он же не Месси или Роналду у которых сотни миллионов долларов
+13
0
+13
Хамас себе заберёт пожертвование, хе
+19
-7
+12
Гази Газе. редкий случай.
+13
-2
+11
Достойный поступок
+15
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+9
Была такая организация при ООН. БАПОР называлась. Через нее прошло несколько миллиардов долларов гуманитарной помощи Палестине. И все мало было. Хотя деньги космические для такого небольшого региона. А после 7-го октября обнаружилось, что один из штабов Хамас находился вот прямо ровно под этой организацией. А часть сотрудников и вовсе оказались террористами. Так что лучше он бы себе эти 500 тысяч оставил.
+18
-10
+8
Ответ Роман Стойкий
Комментарий удален модератором
Чтоб у тебя дома также правильно поступали, Амин
+12
-6
+6
В Газе столько мирняка перемололи, что об этом уже почти не говорят в новостях. А меж тем там каждый день бьют по мирным и этому нет конца и края.
+14
-10
+4
Широкая душа русского человека, за Газу переживают больше, чем за то что у них по носом происходит
+12
-8
+4
Ответ Jese Rodrigues
А потом оказалось что это была выдумка, а большинство штабов даже ООН находится под основными из-за угрозы постоянных бомбардировок. Тему самое забавное потом раскрыли левые газеты в Израиле, и она быстро ушла под воду но успела оправдать убийства 20 с лишним человек. Кстати все препараты, и т.п проходя границу Израиля специально задерживаются по неопределенной причине, они могут там стоять настолько долго что теряют сроки годности. Об этом тоже написана книга израильской журналисткой. Ps прямых переводов денег в Палестину давно нет, фонды покупает необходимое имущество и ее передают. Ну думаю все это знают.
Конечно, конечно. И куча тоннелей под Газой и в районе Филадельфийского коридора тоже выдумка. И то, что сама ООН признала, что несколько ее сотрудников оказались террористами. Конечно бедняжки Хамас просто так требуют вывода оттуда израильских войск. Таких как вы никакие видео не убедят.
+6
-2
+4
Выкупил бы оставшихся 130 еврейских заложников и война бы закончилась.
+6
-3
+3
Ответ Вячеслав Соболевский
Достойный поступок
достойно - это уничтожить хамас
+5
-2
+3
Ага, Хамас опять использует их на производство оружия. Думали бы о детях, уже давно сложили бы оружие
+4
-2
+2
Ответ Astin
Комментарий удален модератором
Плыви течением
+2
0
+2
Ответ EminenceGrise
Была такая организация при ООН. БАПОР называлась. Через нее прошло несколько миллиардов долларов гуманитарной помощи Палестине. И все мало было. Хотя деньги космические для такого небольшого региона. А после 7-го октября обнаружилось, что один из штабов Хамас находился вот прямо ровно под этой организацией. А часть сотрудников и вовсе оказались террористами. Так что лучше он бы себе эти 500 тысяч оставил.
А потом оказалось что это была выдумка, а большинство штабов даже ООН находится под основными из-за угрозы постоянных бомбардировок.
Тему самое забавное потом раскрыли левые газеты в Израиле, и она быстро ушла под воду но успела оправдать убийства 20 с лишним человек.

Кстати все препараты, и т.п проходя границу Израиля специально задерживаются по неопределенной причине, они могут там стоять настолько долго что теряют сроки годности. Об этом тоже написана книга израильской журналисткой.

Ps прямых переводов денег в Палестину давно нет, фонды покупает необходимое имущество и ее передают. Ну думаю все это знают.
+8
-6
+2
Ответ Nik Civic
Ну это прямо веский довод не помогать детям в Газе. Прямо как не отправлять гуманитарку в Северную Корею, там же с неё и верхушка кормится в первую очередь. Если террористы заложников захватят, то тоже им нельзя еду и воду передавать? Террористы же тоже поедят и попьют. Логика у Вас как у депутатов госдуры, честное слово, особенно учитывая, что человек не анонсировал как именно он детям помогать собирается. Вариантов сотни, или Вы думаете, что ХАМАС будет и подгузники с детским питанием забирать и продавать в другие страны???
На самом деле да, веский. Потому что на этом и держалась власть ХАМАС все это время. Потому что всю помощь распределяли всегда они, оставляя себе 90%, а остальные давая подачками нищему населению, не создавая при этом рабочих мест и инфраструктуры. Единственным социальным лифтом в Газе было участей в бандформированиях. Детей учили по телевизору ненавидеть и убивать евреев с самого раннего возраста. Остальные деньги на роскошь для главарей, на строительство тоннелей и на оружие. Там уже денег прошло просто немерено. При этом электричество и часть воды давал злобный злобный Израиль. Про подгузники и т.п. - еще больше читайте левые СМИ. Это по процентовке от всей помощи меньше 1-го процента. Хотите мира - надо уничтожить ХАМАС. Только после этого и полного контроля Израиля над регионом - уже вся гуманитарка. И пусть Израиль отчитывается за каждый доллар по ее распределению. Думаю они будут непротив.
+3
-1
+2
Хорошо если лично раздаст эту помощь каждому ребенку, в другом случае они уйдут на оружие.
+2
0
+2
Ответ Jese Rodrigues
А потом оказалось что это была выдумка, а большинство штабов даже ООН находится под основными из-за угрозы постоянных бомбардировок. Тему самое забавное потом раскрыли левые газеты в Израиле, и она быстро ушла под воду но успела оправдать убийства 20 с лишним человек. Кстати все препараты, и т.п проходя границу Израиля специально задерживаются по неопределенной причине, они могут там стоять настолько долго что теряют сроки годности. Об этом тоже написана книга израильской журналисткой. Ps прямых переводов денег в Палестину давно нет, фонды покупает необходимое имущество и ее передают. Ну думаю все это знают.
все знают что платная бригада по поддержке хамаса на спортсе самая большая.
+1
0
+1
Ответ EminenceGrise
Была такая организация при ООН. БАПОР называлась. Через нее прошло несколько миллиардов долларов гуманитарной помощи Палестине. И все мало было. Хотя деньги космические для такого небольшого региона. А после 7-го октября обнаружилось, что один из штабов Хамас находился вот прямо ровно под этой организацией. А часть сотрудников и вовсе оказались террористами. Так что лучше он бы себе эти 500 тысяч оставил.
Ну это прямо веский довод не помогать детям в Газе. Прямо как не отправлять гуманитарку в Северную Корею, там же с неё и верхушка кормится в первую очередь. Если террористы заложников захватят, то тоже им нельзя еду и воду передавать? Террористы же тоже поедят и попьют.
Логика у Вас как у депутатов госдуры, честное слово, особенно учитывая, что человек не анонсировал как именно он детям помогать собирается. Вариантов сотни, или Вы думаете, что ХАМАС будет и подгузники с детским питанием забирать и продавать в другие страны???
+1
0
+1
Ответ papa buba diop
Выкупил бы оставшихся 130 еврейских заложников и война бы закончилась.
Наивность. Там конфликт с огромной историей, от этого ничего не закончится, потому что не будет устранена причина конфликта, а лишь следствие (одно из)
+2
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+1
Ответ EminenceGrise
Была такая организация при ООН. БАПОР называлась. Через нее прошло несколько миллиардов долларов гуманитарной помощи Палестине. И все мало было. Хотя деньги космические для такого небольшого региона. А после 7-го октября обнаружилось, что один из штабов Хамас находился вот прямо ровно под этой организацией. А часть сотрудников и вовсе оказались террористами. Так что лучше он бы себе эти 500 тысяч оставил.
его это не смутит
+3
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Ответ Dima67
Широкая душа русского человека, за Газу переживают больше, чем за то что у них по носом происходит
когда это Эль Гази стал русским?
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Ответ papa buba diop
Выкупил бы оставшихся 130 еврейских заложников и война бы закончилась.
Они их за 500 миллионов не отдадут.
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Ответ FilinMD
Наивность. Там конфликт с огромной историей, от этого ничего не закончится, потому что не будет устранена причина конфликта, а лишь следствие (одно из)
заложники и есть одна из главных причин текущей войны.
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Ответ Helge
когда это Эль Гази стал русским?
Тут не про футболиста, а про комментаторов под этой новостью
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Ответ Роман Стойкий
✈️ 🇮🇱 💣 💥 🇵🇸 🥷 🔥
Любители детоубийств. Хороший гой.
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