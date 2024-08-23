Эль-Гази пожертвует 500 тысяч евро, полученных от «Майнца», детям в Газе: «Надеюсь, клуб утешится тем, что через меня внес вклад в попытку сделать их жизнь более сносной»
Анвар Эль-Гази пожертвует деньги, полученные от «Майнца», в пользу детей Газы.
После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября 2023 года, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. «Майнц» отстранил футболиста от тренировок и игр.
В ноябре прошлого года немецкий клуб расторг контракт с нидерландским полузащитником. Футболист обратился в суд Майнца по трудовым спорам и выиграл дело. Команду обязали выплатить игроку 1,7 млн евро.
«Получив сегодня значительную сумму от «Майнца», хотел бы прояснить, что в основе моего судебного разбирательства были не деньги.
Я хотел бы воспользоваться моментом и поблагодарить «Майнц» за две вещи.
Во-первых, за существенную финансовую компенсацию, 500 тысяч евро из которой пойдут на финансирование проектов для детей в Газе.
Я надеюсь, что «Майнц», несмотря на свои неоднократные неудачные попытки избежать положенного платежа, утешится осознанием того, что через меня он внес свой вклад в попытку сделать жизнь детей Газы немного более сносной.
Во-вторых, пытаясь заставить меня замолчать, он делает мой голос в защиту угнетенных и безголосых в Газе еще громче», – написал футболист в соцсетях.
Тему самое забавное потом раскрыли левые газеты в Израиле, и она быстро ушла под воду но успела оправдать убийства 20 с лишним человек.
Кстати все препараты, и т.п проходя границу Израиля специально задерживаются по неопределенной причине, они могут там стоять настолько долго что теряют сроки годности. Об этом тоже написана книга израильской журналисткой.
Ps прямых переводов денег в Палестину давно нет, фонды покупает необходимое имущество и ее передают. Ну думаю все это знают.
Логика у Вас как у депутатов госдуры, честное слово, особенно учитывая, что человек не анонсировал как именно он детям помогать собирается. Вариантов сотни, или Вы думаете, что ХАМАС будет и подгузники с детским питанием забирать и продавать в другие страны???