Баэна отказался от перехода в «Аль-Ахли» – ему предлагали 18 млн евро в год. Вингер «Вильярреала» обещал не уходить из команды зимой
Алекс Баэна отказался от перехода в Саудовскую Аравию.
Ранее стало известно, что «Аль-Ахли» готов купить вингера «Вильярреала» за 60 миллионов евро. Сделка зависела от решения игрока.
По информации Relevo, 23-летний испанец отказал саудовскому клубу. Одной из причин такого решения стало обещание, которое Баэна дал президенту «Вильярреала» Фернандо Рочу перед открытием трансферного окна: игрок дал слово, что не покинет команду зимой.
Отмечается, что «Аль-Ахли» предлагал Алексу зарплату в размере 18 млн евро в год. Однако футболист не захотел подводить свой нынешний клуб.
Вскоре после публикации этой новости в соцсети «Вильярреала» появился пост с текстом «Он один из наших 💛». Баэна ответил на него: «Всегда 💛».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем