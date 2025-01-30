Баэна отказался от перехода в «Аль-Ахли» – ему предлагали 18 млн евро в год. Вингер «Вильярреала» обещал не уходить из команды зимой

Алекс Баэна отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что «Аль-Ахли » готов купить вингера «Вильярреала» за 60 миллионов евро. Сделка зависела от решения игрока.

По информации Relevo, 23-летний испанец отказал саудовскому клубу. Одной из причин такого решения стало обещание, которое Баэна дал президенту «Вильярреала» Фернандо Рочу перед открытием трансферного окна: игрок дал слово, что не покинет команду зимой.

Отмечается, что «Аль-Ахли» предлагал Алексу зарплату в размере 18 млн евро в год. Однако футболист не захотел подводить свой нынешний клуб.

Вскоре после публикации этой новости в соцсети «Вильярреала » появился пост с текстом «Он один из наших 💛». Баэна ответил на него: «Всегда 💛».