Слот об удалении Налло в матче с ПСВ через 4 минуты после выхода: «Дебют в ЛЧ, пожалуй, самый сложный. Жестоко, но Амара должен извлечь урок – в карьере не все бывает гладко»

Арне Слот считает, что удаление в матче с ПСВ станет уроком для Амары Налло.

18-летний защитник «Ливерпуля» был удален с поля на 87-й минуте игры заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов (2:3) – спустя 4 минуты после выхода на поле. Налло сфолил на Йохане Бакайоко недалеко от ворот, ударив хавбека ПСВ между ног и получил красную карточку за фол последней надежды.

«Это жестоко, но он еще никогда не играл за основную команду, а дебютировать в Лиге чемпионов, пожалуй, сложнее всего. Думаю, он неправильно интерпретировал эпизод, а в этом турнире или в АПЛ это сразу же становится проблемой.

Для него это важный момент, из которого он должен извлечь жестокий урок. Ты думаешь: «Я дебютирую в Лиге чемпионов», – и через несколько минут получаешь красную карточку. Это всегда тяжело.

В карьере не все бывает гладко, случается и плохое. Ему придется очень постараться, чтобы быть уверенным, что он сыграет в Лиге чемпионов еще раз. Это будет нелегко, но, надеюсь, у него получится», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».