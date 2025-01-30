Слот о 1-м месте «Ливерпуля» в ЛЧ: «Это хорошо, но ничего не гарантирует. Среди 4 возможных соперников есть тот, с которым не хочется встречаться, когда ты финишируешь первым»

Арне Слот не расстроился из-за проигрыша ПСВ (2:3) в Лиге чемпионов.

«Насыщенная игра с большим количеством моментов, как и ожидалось по двум причинам. Первая: оба тренера любят высокий прессинг и развитие атак от своих ворот. Так что порой это приводит к некоторым ошибкам – но при этом событий всегда много.

Во-вторых, обе команды, главным образом наша, выступали в непривычном виде, и в некоторых моментах было видно, что мы защищались не так, как ожидается при игре основным составом.

Кьеза уже семь, восемь, девять месяцев не играл 90 минут, а то и дольше. У нас было немало футболистов, которые не привыкли так много играть в последние полгода или семь месяцев. И для них было особенно важно провести эти 90 минут и поддерживать определенный конкурентный уровень. Федерико в конце игры продолжал делать рывки, это радует.

Не знаю, насколько большим достижением это [1-е место на общем этапе Лиги чемпионов] можно считать, но это хорошо. Я много раз говорил, что трудно судить по восьми турам, особенно если все команды встречались с разными соперниками. Мне это мало о чем говорит, честно говоря, потому что у некоторых соперники были проще, чем у других. Но всегда приятно стать первым.

Впрочем, никаких гарантий на следующий раунд это нам не дает. Я вижу четыре команды, с которыми мы можем сыграть, и с одной из них хотелось бы не встречаться, когда ты финишируешь первым (вероятно, имеется в виду «ПСЖ » – Спортс”)», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

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