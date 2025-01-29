«Реал» рассмотрит продажу Винисиуса, если вингер сам попросит отпустить его, а клуб получит соответствующее предложение

«Реал» не намерен продавать Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось , что предстоящим летом бразильского вингера «Реала » попробуют подписать в чемпионат Саудовской Аравии. За него готовы заплатить 300 миллионов евро.

По информации COPE, мадридский клуб еще не получал предложений, сам футболист тоже ни о чем не сообщал.

«Мадрид» не думает о продаже игрока и рассмотрит этот вариант только в том случае, если бразилец сам попросит отпустить его, а «Реал» получит соответствующее предложение.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 15 матчей, отличившись 8 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .