«Реал» рассмотрит продажу Винисиуса, если вингер сам попросит отпустить его, а клуб получит соответствующее предложение
«Реал» не намерен продавать Винисиуса Жуниора.
Ранее сообщалось, что предстоящим летом бразильского вингера «Реала» попробуют подписать в чемпионат Саудовской Аравии. За него готовы заплатить 300 миллионов евро.
По информации COPE, мадридский клуб еще не получал предложений, сам футболист тоже ни о чем не сообщал.
«Мадрид» не думает о продаже игрока и рассмотрит этот вариант только в том случае, если бразилец сам попросит отпустить его, а «Реал» получит соответствующее предложение.
В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 15 матчей, отличившись 8 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
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