В Красноярске возобновили уголовное дело после драки игроков «Енисея» на базе отдыха. Прокуратура считает, что не был выполнен весь объем следственных действий

Уголовное дело по факту драки футболистов «Енисея» было возобновлено.

В мае сообщалось, что футболисты красноярского клуба подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт». На защитника «Енисея» Владимира Хозина, который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол. В клубе заявляли, что футболисты не были инициаторами драки.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение средней тяжести вреда здоровью».

По данным прокуратуры Красноярского края, конфликт произошел из-за громкой музыки, которую слушали футболисты с друзьями и шумели. Это помешало другим отдыхающим. Они попросили убавить звук, однако группа спортсменов просьбу не выполнила. Перепалка вскоре переросла в драку. Один из участников конфликта, молодой человек, получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости.

«Пострадавший прошел компьютерную томографию и отправился домой. Судебно-медицинский эксперт не смог установить тяжесть вреда здоровью потерпевшего, из-за чего следственный орган прекратил уголовное дело за отсутствием события преступления.

Прокуратура края с решением не согласилась, ведь весь объем следственных действий выполнен не был. Процессуальное решение отменено», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура также внесла представление в адрес руководства регионального главка МВД России относительно выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Ведомство поставило на контроль расследование дела и устранение нарушений.

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