«Локомотив» обращался в «Трабзонспор» по поводу трансфера Дрэгуша. Форвард отказался играть в России (Legalbet)
«Локомотив» пытался приобрести форварда «Трабзонспора» Дениса Дрэгуша.
По информации Legalbet, «железнодорожники» обращались в турецкий клуб по поводу трансфера центрального нападающего из Румынии.
Сообщается, что агент 25-летнего футболиста и сам Дрэгуш после раздумий отказались обсуждать переход – игрок не хочет продолжать карьеру в России.
В текущем сезоне чемпионата Турции Дрэгуш провел 13 матчей в составе «Трабзонспора», забил один гол и отдал один ассист. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 4 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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