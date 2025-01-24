«Локомотив» обращался в «Трабзонспор» по поводу трансфера Дрэгуша. Форвард отказался играть в России (Legalbet)

«Локомотив» пытался приобрести форварда «Трабзонспора» Дениса Дрэгуша.

По информации Legalbet, «железнодорожники» обращались в турецкий клуб по поводу трансфера центрального нападающего из Румынии.

Сообщается, что агент 25-летнего футболиста и сам Дрэгуш после раздумий отказались обсуждать переход – игрок не хочет продолжать карьеру в России.

В текущем сезоне чемпионата Турции Дрэгуш провел 13 матчей в составе «Трабзонспора », забил один гол и отдал один ассист. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 4 млн евро.