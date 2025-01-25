Головин забил впервые с декабря – «Ренну». У хавбека «Монако» 3 гола в 15 матчах чемпионата
Александр Головин забил первый гол в 2025 году.
Полузащитник «Монако» отличился на 56-й минуте матча 19-го тура Лиги 1 против «Ренна». Он сделал счет 3:1 в пользу своей команды, завершив контратаку ударом в касание.
Россиянин проводит 15-й матч в текущем чемпионате Франции и отметился результативным ударом в 3-й раз. Предыдущий гол был забит 1 декабря.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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