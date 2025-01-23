Егор Титов: «Приятно, что «Спартак» – одна из самых «русских» команд. Хочется, чтобы и в других клубах нашим ребятам было больше доверия»
Егор Титов назвал «Спартак» одной из самых «русских» команд РПЛ.
«Мне приятно, что «Спартак» сегодня является одной из самых «русских» команд, где играют в составе Денисов, Умяров, Пруцев, Максименко и так далее. Хотелось бы, чтобы и в других клубах нашим ребятам было больше доверия.
У меня свеж в памяти пример нашего 1996 года. Тогда сразу восемь-девять дублеров влились в основную обойму «Спартака» и выиграли чемпионат. Нам Ярцев доверял, и мы дали результат. Да, не сразу, поэтапно, постепенно, но игра стоила свеч», – сказал бывший капитан «Спартака».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем