Егор Титов: «Приятно, что «Спартак» – одна из самых «русских» команд. Хочется, чтобы и в других клубах нашим ребятам было больше доверия»

Егор Титов назвал «Спартак» одной из самых «русских» команд РПЛ.

«Мне приятно, что «Спартак» сегодня является одной из самых «русских» команд, где играют в составе Денисов , Умяров , Пруцев , Максименко и так далее. Хотелось бы, чтобы и в других клубах нашим ребятам было больше доверия.

У меня свеж в памяти пример нашего 1996 года. Тогда сразу восемь-девять дублеров влились в основную обойму «Спартака» и выиграли чемпионат. Нам Ярцев доверял, и мы дали результат. Да, не сразу, поэтапно, постепенно, но игра стоила свеч», – сказал бывший капитан «Спартака ».