Беллингем «влюблен» в «Барсу» Флика. Хавбек рассказал ближайшему окружению, как каталонцы воспользовались слабостями «Реала» в обоих матчах (Catalunya Radio)
«Барса» одержала крупную победу над «Реалом» в каждой из двух матчей этого сезона. Сначала «Барселона» обыграла мадридцев со счетом 4:0 в Ла Лиге, а затем каталонцы одержали победу со счетом 5:2 в финале Суперкубка Испании.
Недавний успех «Барселоны» против «Реала» произвел впечатление на полузащитника мадридцев, сообщает Catalunya Radio.
Утверждается, что англичанин «влюблен» в «Барселону» Флика и его тактику. После финала Суперкубка полузащитник открыто заявил, что главное различие между двумя клубами заключается в том, что игроки «блауграны» знают, что им нужно делать.
По информации Catalunya Radio, Беллингем даже рассказал своему ближайшему окружению о том, как каталонцы смогли воспользоваться слабостями «Реала» в обоих матчах.
Следующая игра команд должна пройти на стадионе «Барселоны» в Ла Лиге 11 мая. Однако существует вероятность, что «Барса» и «Реал» могут встретиться друг с другом гораздо раньше в любом из кубковых турниров.
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