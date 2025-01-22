«Бешикташ» в 1-м матче Сульшера разгромил «Атлетик» в ЛЕ – 4:1. Испанцы шли на 2-м месте, турки – на 28-м
Оле-Гуннар Сульшер стартовал в «Бешикташе» с крупной победы.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил турецкую команду на прошлой неделе. С ним заключен контракт на полтора сезона.
В первой игре при норвежском специалисте стамбульцы разгромили «Атлетик» в Лиге Европы – 4:1. Испанский клуб шел на втором месте перед 7-м туром, «Бешикташ» – на двадцать восьмом.
Сульшер заработает 3,6 млн евро за полтора года в «Бешикташе»
Опубликовал: Александр Суряев
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